Difficoltà di concepimento dopo un aborto interno

Una domanda di: Agata

Salve ho avuto un aborto interno a luglio e non riesco più a concepire ho

fatto delle analisi e vorrei gentilmente sapere se può darmi un consiglio su

cosa fare per un’eventuale gravidanza.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Buongiorno,

l’aborto interno è un aborto che non si manifesta con sanguinamento ed espulsione, ma con la morte dell’embrione senza che la gravidanza si interrompa.

Le cause che possono portare all’abortività sono molteplici, e vanno indagate nella loro completezza. Per quanto riguarda quello che ha dosato, la eterozigosi del fattore V complica un poco le cose. In genere in questo caso si usano le eparine a basso peso molecolare nel corso della gravidanza. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto