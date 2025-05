Diffusore agli oli essenziali: ci sono rischi in gravidanza?

Una domanda di: Martina Sono incinta alla 14^ settimana e periodicamente, una volta ogni due mesi, vado da un parrucchiere che fa un uso massiccio di diffusori e umidificatori con olii essenziali. So che usa olii di altissima qualità per sua passione ma online si legge qualunque tipo di pericolo legato agli olii e alla gravidanza. Inalarlo per 2 ore consecutive ma in modo sporadico può creare problemi al bambino e alla gravidanza? Mi ha preoccupata molto. Grazie mille.



Antonello Sannia Antonello Sannia

Gentile signora Martina,

in effetti l'uso degli oli essenziali è sconsigliato in gravidanza e durante l'allattamento. Va detto peraltro che la diffusione nell'ambiante di piccole quantità di oli essenziali la espone a una quantità molto bassa di principi attivi che, attraverso l'aria inspirata, raggiungono i polmoni e da qui il flusso sanguigno. Sarebbe in ogni caso meglio che, mentre lei si trova dal parrucchiere, gli chiedesse di spegnere il diffusore. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

