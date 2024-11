Dilatazione del bacinetto renale del feto: che fare?

Una domanda di: Rossana

Salve dottoressa, durante la morfologica la ginecologa ha riscontrato una dilatazione del bacinetto renale sinistro di 12 mm (aspetto un maschietto)

dicendomi di approfondire con un eco di secondo livello, mi devo preoccupare? La misura in questione 12 mm è da considerare molto alta

secondo lei si può risolvere entro i 9 mesi? Cosa può comportare a livello di salute questa cosa? Grazie.



Buongiorno, una idronefrosi di 12 mm è una idronefrosi che merita un’ecografia più approfondita.

Le idronefrosi lievi, I e II livello generalmente si risolvono in gravidaza o nei primi mesi dopo il parto.

Stia tranquilla ed esegua un controllo di II livello dove, in base alle reali dimensioni del bacinetto ed in base al parenchima renale, le daranno tutte le dovute spiegazioni.

Cordiali saluti.



