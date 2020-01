Dimagrimento eccessivo dopo il parto

Una domanda di: Giusy

Salve, allatto da 12 mesi. Premetto che il tutto si intensifica durante la notte. Ho perso tutti i chili della gravidanza, (ero in forte sovrappeso) e altri 6 chili in più con un’alimentazione mediamente sana. La situazione si era stabilizzata al 7 mese circa, ma da un po’ mi sono accorta che sto continuando a perdere chili: uno a settimana circa. La cosa dovrebbe sollevarmi, però dopo i pasti più pesanti delle festività , senza nessun accorgimento, non mi aspettavo questo calo. Dormo poco e sono anche un pochino sotto stress, non so cosa fare!





Chiara Boscaro

Gentile lettrice,

l’allattamento al seno facilita la perdita di peso dopo il parto. Questo è dovuto al fatto che la produzione di latte materno impegna il suo organismo a consumare almeno 500 kcal extra al giorno. Un’alimentazione non completa, la carenza di sonno e lo stress incidono molto su una maggior perdita di peso, rispetto al fisiologico chilo al mese che ci si può aspettare in allattamento. La sua giornata alimentare dovrebbe comprendere sempre delle fonti di carboidrati complessi (pasta, riso , cereali integrali), proteine animali e vegetali (uova, carne, pesce, legumi), una buona quota di fibre da frutta e verdura oltre all’utilizzo di olio extravergine di oliva. Le consiglio di rivolgersi al suo medico di fiducia per valutare la presenza di eventuali problematiche che potrebbero aumentare il suo dispendio energetico, oltre ad allattare in un ambiente rilassato e riposare almeno 8 h, non solo di notte, ma anche nell’arco della giornata, per un miglior recupero. Cordiali saluti.

