Dimagrisco anche se non sono a dieta: cosa può essere?

Gentile signora Chiara, se si è già sottoposta a controlli medici dai quali non sono emersi problemi di salute possiamo supporre che la sua alimentazione sia insufficiente a sostenere un impegno così importante quale l’allattamento di una bimba di 13 mesi oltre le sue attività quotidiane. Il conteggio delle calorie non è un buon indicatore di una corretta nutrizione (100 kcal da zuccheri non sono la stessa cosa di 100 kcal da proteine, per esempio). Precisato ciò non resta che consigliarle di arricchire la sua alimentazione non contando le calorie ma curando la qualità e la varietà nel piatto. Inizi la sua giornata con una prima colazione a base di latte o yogurt, cereali oppure biscotti o pane e marmellata. Faccia 2 spuntini a base di frutta fresca e una manciata di frutta secca. Saranno necessari pasti completi sia a pranzo che a cena con un primo piatto a base di pasta o vari cereali tra cui il riso conditi con tanta verdura di stagione e un secondo a scelta tra pesce, carne o latticini. In alternativa, può preparare un piatto unico con cereali e legumi. Condisca sempre con l’olio extravergine di oliva. Si assicuri di utilizzare tutte le varietà stagionali di frutta e verdura tanto ricche di vitamine e sali minerali e non dimentichi di bere due litri di acqua al giorno. Un abbraccio.

