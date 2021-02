Dimenticanze con la pillola: potrei essere incinta?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, se ho ben inteso la sua lettera direi che non ritengo lei possa essere incinta.

Certo, lei ha dimenticato una pillola al 13° giorno e in teoria avrebbe dovuto recuperare quella dimenticata non appena possibile ma la volta successiva non si è trattato di una dimenticanza, bensì di un cambio di confezione per cui lei ha prolungato di un giorno il trattamento ma senza mai interromperlo, dico bene?

Dato però che ha avuto questo ciclo in 15° giornata e che avverte dolori pelvici, perché non fare un test di gravidanza e togliersi il dubbio di essere rimasta incinta nonostante tutto? Creda è la cosa migliore da fare.

Mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.



