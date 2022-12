Disarmonie relative alle misure del bimbo rilevate dall’ecografia

Una domanda di: Alex

Ho effettuato una premorfologica a 17 settimane, da cui è emerso che la grandezza della testa è pari al 94 percentile e la grandezza di femore e omero è al di sotto del 1° percentile. Sono disperata. Faccio presente che ho effettuato l’esame del dna fetale totale con risultato negativo e che altri valori come translucenza etc erano perfetti. Il dottore mi ha fatto prenotare una ecografia di 2 livello ma mi ha anche detto (non so se per tranquillizzarmi) che parlando con dei colleghi specializzati in questo gli hanno detto che a 17 settimane ancora il feto può subire importati variazioni a livello di misure e che solitamente si risolve tutto in maniera spontanea. Volevo un parere da parte sua anche in base alle sue esperienze. Grazie mille.



Arianna Prada Arianna Prada Buongiorno, difficile capire solo tramite mail. Aspetti l’ecografia di secondo livello, vedranno l’anatomia fetale e riprenderanno tutte le misure in maniera tale da poterla rassicurare. Cordiali saluti.

