Disfagia dopo episodi di vomito in una bimba di 17 mesi

Una domanda di: Giulia Ho una bambina di 17 mesi che, dopo 2 episodi di vomito nella stessa giornata e dopo aver presentato nei giorni successivi febbre, tosse e catarro, non riesce più a deglutire cibi masticati. Finché si tratta di minestre, biscotti e cracker li mangia mentre pezzetti di carne e pesce, frittata fa fatica a masticare infatti il cibo rimane in bocca e fa fatica a mandarlo giù. Da cosa può dipendere? Quale strada possiamo percorrere per tornare a farla mangiare normalmente? Ci sono indagini che possiamo fare? Grazie!



Roberta Levi Roberta Levi

Gentile signora,

la difficoltà a deglutire dopo episodi di vomito può essere dovuta ad una transitoria infiammazione delle pareti esofagee alterate dalla risalita dei succhi gastrici, oppure la stessa infezione virale o batterica può causare infiammazione della gola che possono causare il problema. Anche la presenza di muco in faringe può ostacolare la deglutizione.

La selettività nell’assunzione del cibo potrebbe anche essere dovuta a un po’ di inappetenza conseguente all’infezione che la bambina ha avuto. Non avendo la bambina presentato mai difficoltà prima di questo episodio credo si tratti di un fenomeno transitorio. Comunque se questa difficoltà dovesse persiste a lungo o dovesse associarsi ad altri sintomi come tosse , difficoltà respiratoria , dolori addominali o perdita di peso vanno eseguiti ulteriori accertamenti per la disfagia attraverso esami ematochimici e strumentali (radiografia /endoscopia a seconda del parere del pediatra). Cordialmente.



Grazie



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto