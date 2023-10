Disperata per il valore delle beta-hCG

Una domanda di: Fagiolino23

Vengo da una gravidanza PMA. UM 26/08 e transfer di una Blastocisti il 13/09. In un primo laboratorio le beta crescevano lentamente ma appena arrivate a 1371 abbiamo fatto al PS, l’indomani, un’ eco per scongiurare una gravidanza extrauterina e per fortuna vediamo la camera gestazionale. Ero, ipoteticamente a 6+0. Ieri invece a 6+5 vado al centro per un eco e vediamo embrione di 4,79mm con battito. L’embrione viene datato a 6+1, mentre il diametro massimo della camera è 12,3mm datata a 6+0. A me sembrava piccola ma visto che i ginecologi non ci hanno detto nulla a riguardo mi sono voluta tranquillizzare un po’! Oggi ho ripetuto le beta poiché avevo un dosaggio già pagato e in due giorni sono passate solamente da 13,856 a 14,450. So che ad una certa le beta non raddoppiano più ogni due giorni ma dopo circa 4 però che siano cresciute di sole 900ui in 2 giorni mi ha spezzato il cuore. Ho paura che qualcosa andrà male… sono troppo amareggiata.



Cara signora, vediamo in primis gli aspetti positivi: un ciclo, una bella blastocisti e un impianto con una visualizzazione della camera anche a 1371 Unita di hcg. Poi la visualizzazione del battito che è un traguardo importante di congruità embrionaria. Poi il pasticcio delle beta ripetute in cui il valore non indica molto. Quindi non vedo motivo di rammarico, mentre invece un’ecografia di controllo ad una settimana dall’ultima può dirci se l’embrione sta proseguendo il suo sviluppo. Quando si vede il battito la possibilità abortiva è del 2%, dopo 8 settimane è l’1%, dopo 12 scende a 0.2%. Questo è il modo in cui la natura controlla che l’embrione sia in perfetto ordine e non la deve vivere in questo modo per non arrivare stremata a fine gravidanza. Mi faccia sapere l’esito della prossima ecografia che ci auguriamo sia di piena tranquillità.

