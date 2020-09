Dispermia: quali integratori assumere?

Una domanda di: Francesco

Salve. Devo cominciare a prendere degli integratori per la fertilità a causa di una lieve dispermia. Abbiamo già effettuato una ICSI non andata a buon fine e siccome vogliamo riprovare volevo cominciare una cura per un po’ di mesi. Le allego lo spermiogramma effettuato prima della ICSI così da valutare lei quale integratore può essere più adatto.





Mario Mancini

Gentilissimo lettore, lo spermiogramma mostra una lieve alterazione. Come tutte le alterazioni non è possibile dare una terapia alla cieca senza aver cercato una diagnosi. L’integratore potrebbe essere inutile. È come fare le trasfusioni ad un soggetto anemico perché ha l’anemia. Scoprire la causa è possibile nel 50-70% delle dispermie. Suggerirei un approfondimento diagnostico con un andrologo che si occupi di fertilità. A meno che, considerato il precedente percorso icsi, questa tappa non sia già stata affrontata. Con cordialità.

