Dispersione di corrente in casa: può causare danni a inizio gravidanza?

Una domanda di: Erika

Gentile dottore,

sono preoccupata perchè ho utilizzato il cellulare in carica e ho notato che faceva dispersione. Non ho avvertito scossa ma ero

tipo leggermente elettrica, se ne è accorto mio marito prendendomi la mano mentre con l’altra usavo il cellulare. Sono all’inizio di una gravidanza,

4^ settimana, dopo un aborto spontaneo 3 mesi fa. Posso aver creato danno?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

innanzi tutto se ipotizza che in casa sua ci sia una dispersione di corrente deve immediatamente chiamare un tecnico che appuri, con gli appositi

strumenti, se è vero e da cosa dipende. Se fosse vero i rischi per la casa e per le persone sarebbero enormi, quindi l’urgenza è sanare la situazione.

Per quanto riguarda la gravidanza escludo che l’accaduto possa aver influito sul suo andamento e che il bambino possa aver riportato un danno, visto

oltretutto che lei non ha neppure avvertito la scossa. Tenga presente che a inizio gravidanza (lei è in 4^ settimana, proprio all’inizio inizio!) vale oltretutto la legge del tutto o del nulla, cioè l’esposizione a un fattore di rischio o la fa interrompere o non causa alcun problema. Infine, l’embrione è ben protetto all’interno dell’utero: stia

tranquilla da questo punto di vista. Faccia invece controllare l’impianto elettrico, perché quetso sì che è importante. Cordialmente.



