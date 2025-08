Displasia dell’anca in una bimba di 8 mesi: si può usare per altro tempo il tutore?

Una domanda di: Serena Mia figlia di 8 mesi è affetta da dca A sinistra diagnosticata con ecografia al secondo mese stadio 2c di Graf. Ha indossato pannolino gio per 3 mesi e ad oggi tutore Milgram da 3 mesi. Abbiamo effettuato adesso radiografia bacino dal quale risulta persistere cortile sfuggente e il medico che ci segue ci ha prospettato la possibilità di intervento chirurgico per correggere il tetto acetabolare. Volevamo sentire un altro parere sulla base della rx bacino. È possibile proseguire ancora per alcuni mesi col tutore di Milgram nella speranza che il cotile di sx aumenti l'inclinazione? Posso chiedere un parere sull'ultima rx effettuata? Grazie in anticipo a chiunque voglia darci un consiglio.



Antonio Memeo Antonio Memeo

Gentile signora,

a mio parere per il momento sarebbe utile continuare ancora con il divaricatore Milgram per due mesi. Dopodiché occorre effettuare una radiografia di controllo per valutare la situazione e poi decidere il da farsi. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto