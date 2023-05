Dissenteria subito dopo l’assunzione della pillola: che fare?

Una domanda di: Noemi

Salve, assumo la pillola anticoncezionale da molti anni, ho appena preso la pillola di oggi ma dopo 10 minuti esatti sono corsa in bagno e ho avuto una scarica di diarrea. Non so come comportarmi, dato che è successo subito dopo averla ingerita. È opportuno prenderne un’ altra? Premetto che sono alle terzultima pillola prima di quelle placebo. Inoltre, volevo domandarle, in caso ne prenda un’altra adesso, pure se l’efficacia è garantita dopo questo episodio, due pillole fanno male?



Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, l’assorbimento della pillola richiede circa 5 ore. In caso di diarrea nelle 8-10 ore successive all’assunzione della compressa quotidiana è prudente assumere un’altra pillola (lo stesso giorno, subito dopo l’episodio) e lo stesso vale nell’eventualità in cui comparisse il vomito. La confezione finirà un giorno prima quindi dovrà ricominciare quella nuova un giorno prima. L’efficacia contraccettiva sarà comunque garantita e non si va incontro a particolari conseguenze per la salute. Nell”eventualità in cui le scariche dovessero continuare, non è però opportuno prendere una terza pillola (è ovvio che in caso di più scariche non è pensabile di continuare a inghiottire compresse), ma aspettare il giorno dopo per prendere la successiva all’orario di sempre. A questo punto però bisogna comportarsi come in caso di dimenticanza: usare il preservativo per i nove giorni successivi, pur continuando a prendere la pillola come al solito dopo la dimenticanza. Solo dopo nove giorni di assunzione regolare, da contare a partire da giorno successivo alla dimenticanza o aall’episodio di vomito/diarrea la pillola ricomincia a garantire la sua efficacia contraccettiva. Con cordialità.

