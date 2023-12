Distacco amniocoriale: si può fare un viaggio di 45 minuti in auto?

Una domanda di: Anna

Buongiorno. Sono alla nona settimana e la ginecologa ha riscontrato nelle prime due ecografie un distacco amniocoriale di circa 2*1 cm sul lato opposto rispetto all’embrione, che si presenta vitale e in buona crescita. Sto prendendo progeffik ovuli e integratore DAV, mi ha consigliato di non strafare e cercare di stare a riposo, evito pulizie, sforzi fisici e lunghe passeggiate ma avendo una figlia di 5 anni sono comunque costretta a muovermi per prenderla a scuola, portarla a vari impegni e così via. Non ho mai

avuto perdite di sangue, talvolta dolori alla schiena e ai fianchi dopo la notte, che mi sembrano più da posizione. Tra una settimana dovrò affrontare un tragitto in auto di circa 45 minuti, starò seduta qualche ora e poi di nuovo altri 45 minuti per rientrare a casa… non guiderò io ma un’altra persona. Si tratta di un impegno preso

mesi fa a cui mi dispiacerebbe mancare, potrebbe essere rischioso secondo lei? Attualmente per i motivi detti sopra guido abitualmente l’auto per tragitti di 20 minuti e ritorno e non mi sembra di aver avuto problemi. Ringrazio in anticipo per la risposta.



Elisa Valmori Elisa Valmori Gentile signora, mi sembra lei stia cercando di riguardarsi per quanto possibile. Le do quindi il via libera anche per questo tragitto più lungo del solito…vedrà che andrà tutto bene! Cordialmente.

