Distacco amniocoriale e contrazioni da orgasmo (involontarie): ci sono pericoli?

Una domanda di: Anna

Salve dottoressa,

oggi sono alla 10^ settimana + 1 giorno e alla visita ginecologica mi è stato riscontrato un distacco amniocoriale di 1.5 × 0.66 × 2.2. Fino ad ora non ho avuto perdite. Da una settimana sto seguendo il riposo che mi è stato suggerito per 30 giorni e assunzione di progesterone di un ovulo ogni 8 ore. Altre donne in rete indicano il distacco con due dimensioni, (ossia numero x numero) come mai nel mio caso ho un altro 2.2? Non capisco.

Altra domanda, sto cercando di stare a riposo, ma ogni tanto mi capita soprattutto la notte oppure durante qualche pisolino pomeridiano di svegliarmi in preda a pulsioni sessuali, che prontamente cerco di fermare appena mi sveglio. Tutte queste contrazioni a cui sottopongo il mio povero utero possono vanificare gli sforzi della terapia? Il distacco potrebbe peggiorare? Oppure non è detto che ad una contrazione corrisponda un successivo distacco? Mi scuso per essermi dilungata, grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

giustamente lei si interroga sulle tre dimensioni del suo distacco mentre solitamente ne vengono indicate solo due.

Questo perché l’immagine ecografica è a due dimensioni e se notiamo un distacco è più agevole misurarne lunghezza e larghezza, senza preoccuparci della profondità.

Per lei il collega si è premurato di indagare anche questo terzo parametro, ossia la profondità, dando quindi luogo ad un distacco tridimensionale (lo sono tutti in realtà!)

Si tratta di un distacco amniocoriale, in un certo senso quello meno pericoloso rispetto al distacco choriondeciduale, suscettibile di guarigione specie osservando tutte le raccomandazioni che le sono state date.

Quanto alle contrazioni uterine involontarie, escludo che possano essere in grado di peggiorare il distacco o di ritardarne la guarigione.

Forse per via della raccomandazione ad evitare i rapporti sessuali lei ha queste pulsioni sessuali così ricorrenti.

Ma un conto sarebbe un rapporto sessuale, ben diverso se si tratta di un sogno erotico con relativo orgasmo!

Non vedo quindi rischi di compromettere la terapia con progesterone per via di questi episodi sporadici.

In questa fase della gravidanza, l’assenza di perdite di sangue vaginali e di contrazioni uterine (avvertite come dolori simil-mestruali o mal di schiena) sono la conferma migliore che tutto sta procedendo per il meglio.

Abbia pazienza: andando avanti con le settimane i segnali saranno sempre più lampanti (la pancia che cresce, i movimenti del piccolo…) mentre per ora bisogna accontentarsi del famoso detto “nessuna nuova, buona nuova”

Spero di averla rincuorata, cordialmente.



