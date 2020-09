Distacco amniocoriale: è vero che non occorre il riposo assoluto?

Una domanda di: Vale

Gentile dottoressa, come da foto, tramite ecografia si è visto il distacco amniocoriale (no perdite, no disturbi).

La ginecologa non mi ha messo ha riposo, mi ha solo invitata a non sollevare pesi e che tutto si sarebbe risolto. Nessuna terapia, nulla.

Io sono un po’ preoccupata, ho una bambina di 5 anni e per me il riposo assoluto sarebbe impossibile, ma davvero non devo preoccuparmi?





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, dalla foto allegata il distacco sembra essere piuttosto piccolo. Il fatto di non avere sintomi né perdite di sangue è certamente di buon auspicio. La sua ginecologa ha ragione: purtroppo in questi casi né il riposo né alcuna terapia sono efficaci. Per cui segua i suoi consigli, non si affatichi (niente pesi, né pulizie di Pasqua) e dedichi tutte le sue energie alla bimba che ha già. Se dovessero comparire dolori o perdite, la situazione andrà rivalutata, ma per adesso, si limiti a queste raccomandazioni. Con cordialità.