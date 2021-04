Distacco amniocoriale: perché?

Una domanda di: Valentina

Buongiorno Dottoressa, a 7 settimane + 5 giorni di gestazione ho abortito con il seguente quadro clinico:

– gravidanza da pma gemellare (1 crio embrione sdoppiato di cui 1 con battito e 1 senza);

– già presenza fibroma prima del transfer (non ritenuto un problema);

– alla 6+3 prime perdite di sangue vivo mi reco in PS e mi attestano presenza distacco amniocoriale a quanto pare causato dalla camera senza battito (molto più piccola di quella con battito);

– dalle prime perdite introduzione Pleyris (in aggiunta a prometrium 200 4 ovuli/die + progynova 3 cpr/die) e riposo assoluto (letto/divano);

– venerdì scorso con ripetute emorragie vengo ricoverata e poco dopo aborto;

– intervento di revisione utero con visita ginecologica dopo 40 gg.

Mi chiedo se era evitabile in qualche modo il distacco (ad es. senza il fibroma o senza passeggiate).

Può essere davvero stato causato dalla seconda camera gestazionale?

C’era modo di salvare la camera con battito? Mi hanno detto che in genere l’uscita di una camera si porta dietro anche l’altra?

Può essere stato un problema di coagulazione del sangue? Mi hanno detto che il distacco ha generato grossi coaguli che tendevano ad uscire invece di riassorbirsi.

Ho un secondo (e ultimo tentativo di transfer): c’è qualcosa che posso fare per scongiurare che vada male anche questa volta? Tipo rimuovere il fibroma o stare a riposo assoluto dall’inizio? Temo che anche le passeggiate possono aver causato il distacco.

Grazie.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, rispondo alle sue domande: il distacco dubito fosse evitabile, sicuramente il riposo non lo avrebbe evitato dal momento che, specie nel primo trimestre non è di grande utilità. Per quanto riguarda il fibroma dipende da dove è localizzato. Ma un piccolo fibroma che non aggetta nella cavità uterina, quasi mai crea problemi. Per quanto riguarda la coagulazione del sangue, non credo sia stato quello il problema: si è creato un distacco (non sappiamo bene quale ne sia la causa, se non un problema dell’impianto della gravidanza) nel quale si raccoglie del sangue che poi viene espulso o riassorbito a seconda dei casi. Nel suo mi sembra che la gravidanza sia partita male, già con un embrione senza battito con un distacco che poi ha coinvolto anche la seconda camera gestazionale. Nelle gravidanze da PMA qualche insuccesso va messo in conto, le avranno certamente detto che il successo della procedura è piuttosto basso e spesso sono necessari più tentativi.

Con cordialità.

