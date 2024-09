Distacco amniocoriale: può essere stato uno sforzo fisico?

Una domanda di: Rossana

Salve, sono in 13^ settimana e sabato ho fatto uno sforzo eccessivo, conseguenza del quale ho avuto dei giramenti di testa, poi durante la giornata sono stata bene. La sera

dopo una lunga passeggiata sono rientrata a casa ed ho notato delle perdite di sangue, dal rosso chiaro al marrone. Mi sono recata d’urgenza al pronto

soccorso e mi hanno detto che il battito c’era, ma c’era un distacco amniocoriale, dove l’area di non accollamento amnio coriale al polo

inferiore era di mm 15×11. Mi hanno prescritto riposo per 7 giorni per gravidanza a rischio, minaccia d’aborto, mi hanno prescritto punture di prontogest per 3 giorni ed ovuli

progeffik da 200 mg fino al prossimo controllo.

Le perdite le ho avute per altri 3 giorni consecutivi all’accaduto, oggi sembra di non averne più.

I miei quesiti sono i seguenti:

Le perdite termineranno oppure continueranno?

Riassorbito il distacco potrò tornare a svolgere le attività quotidiane che

svolgevo prima?

Posso lavorare senza complicazioni?

Data la grandezza del mio distacco quanto tempo dovrà trascorrere per il

riassorbimento completo?

Il distacco è dovuto allo sforzo eccessivo oppure è dipeso da altro?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

penso sia molto difficile che uno sforzo abbia causato il distacco che riferisce, ritengo più probabile che si sia trattato di una coincidenza.

Posto questo non so dirle quanto tempo ci vorrà per risolvere la situazione né per quanto tempo dureranno le perdite. Per quanto riguarda lavorare non

so che lavoro fa: se si tratta di un lavoro fisicamente poco impegnativo non c’è problema. Non so dirle neppure se potrà riprendere a svolgere le

attività “che faceva prima” perché non so di cosa si tratta. Di sicuro durante la gravidanza occorre riguardarsi: se è vero che non è una malattia

e che neppure con il distacco è necessario il riposo assoluto lo è altrettanto che non è opportuno compiere sforzi fisici. Il criterio a cui attenersi è il buon senso. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto