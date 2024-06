Distacco amniocoriale: può ripetersi in ogni successiva gravidanza?

Una domanda di: Erika

Buongiorno, sono alla mia seconda gravidanza avuta con FIVET…

Sono alla sesta settimana e ho molti pensieri. Nella prima gravidanza alla 11^ settimana ho avuto un distacco amniocoriale, per fortuna poi

rientrato il pericolo e sono arrivata alla fine ed è nato il mio ometto, Gabriele. La mia domanda o meglio preoccupazione è che si possa ripetere: è possibile

che ci sia piu probabilità che ricapiti? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Buongiorno signora,

da una parte io concordo con il detto “ogni gravidanza è a sé” ossia ogni figlio ha la sua storia speciale a partire dalla gravidanza.

A volte con il primo figlio non ci sono le nausee che compaiono con il secondo o viceversa.

Allo stesso modo potrebbe capitare che con questo secondo figlio vada tutto liscio e lei non abbia nemmeno la preoccupazione del distacco all’ecografia.

Non posso però rinunciare a dirle tutta la verità, ossia che non possiamo escludere che un fatto che si verifica durante una gravidanza si ripeta in quella successiva. Quindi come regolarsi per non stare in ansia fino al parto?

Credo che sia importante essere prudenti nell’uso di internet, per non collezionare tutte le storie di chi ha avuto complicanze come la sua o persino peggiori: a volte è meglio non sapere (e non esser del mestiere!).

Desidero anche dirle che è bene essere ottimisti: dopo la prima gravidanza noi ci aspettiamo che il corpo sappia adattarsi come e anche meglio dell’altra volta. Magari sarà una buona idea stare riguardata almeno in questo primo trimestre e farsi aiutare se il primo figlio fosse ancora piccolo.

In ogni caso, se dovesse esagerare saprebbe accorgersi subito di eventuali contrazioni uterine…ormai è esperta dato che è già mamma!

Spero di averle risposto e che tutto vada per il meglio, cordialmente.



