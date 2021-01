Distacco amniocoriale: serve il riposo assoluto?

Una domanda di: Dunia

Gentile dottoressa, come da foto, tramite ecografia si è visto il distacco amniocoriale (con perdite abbondanti e coaguli).

La ginecologa non mi ha messo a riposo e da circa 2 settimane prendo progesterone e cardioaspirina. Io sono tanto preoccupata, ho una bambina di 2 anni e mezzo e per me il riposo assoluto sarebbe impossibile.





Gentile signora,

stia tranquilla: il riposo assoluto non viene mai raccomandato, perché può generare grandi problemi. In particolare, può alterare significativamente la circolazione del sangue a livello degli arti inferiori, aprendo la strada al rischio di trombi. No, dunque, al riposo assoluto a letto, visto oltretutto che non è mai stato provato scientificamente che aiuti la gravidanza ad andare avanti. E’ opportuno invece non strapazzarsi, non affrontare sforzi fisici e magari concedersi un po’ di riposo a letto nel pomeriggio. Le faccio i miei migliori auguri, con cordialità.



