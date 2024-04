Distacco: bisogna stare più riguardate possibile?

Sono incinta di 8 settimane + 5 giorni a seguito di ICSI e dal giorno del transfer sto seguendo al dí la seguente terapia: 2 ovuli di AMELGEN 400, 1puntura di pleyris, 4 compresse di progynova, 1 prefolic, 1 XD3 e 1 puntura di Inixha 4000 per mutazioni trombofilia.Il giorno di Pasquetta ho avuto delle perdite, non abbondanti, senza alcun dolore. Ero abbastanza tranquilla perché era successo, nello stesso periodo,anche di mio figlio e perciò non sono andata in PS, ma me ne sono rimasta a riposo a casa e non sono andata al lavoro. Due giorni dopo però, mentreandavo alla prima ecografia di controllo, in macchina ho avuto una severa emorragia senza alcun dolore e arrivata in ambulatorio ho pensato al peggio,ma invece il bimbo stava bene e non c’erano segni di distacco. Il mio ginecologo mi ha fatto fare subito una puntura di lentogest e messa in maternità anticipata.Sono ritornata a casa abbastanza tranquilla sperando non accadesse più. Nonostante ciò mi sono messa a riposo, facendo solo lo stretto necessario.La domenica successiva sono andata a pranzo dai miei e seppur stando sempre attenta e a riposo, ad un certo punto ho iniziato ad avere dolori, nonforti, al basso ventre come se dovessi fare aria ma non riuscissi, poi arriva l’emorragia. Il ginecologo non mi ha voluta comunque visitare e mandare in PS, mi ha fattosolo ripetere il lentogest. Gli ho chiesto se secondo lui poteva esserci stato un distacco, lui mi disse che ci poteva stare ma che non avrebbe avuto senso andare in PS perché tanto ritiene che la mia terapia è la migliore e che più di questo non avrebbero fatto in ospedale. Preciso che queste emorragie abbondanti durano il tempo di pochi minuti e poi si bloccano e nei giorni successivi non ho perdite di alcun tipo. Questa volta però, rispetto alla scorsa emorragia, da quel momento e neigiorni successivi sentivo un senso di pesantezza al basso ventre e ogni tanto qualche doloretto e la sensazione di dover stare seduta. Ho cercato di ascoltare il mio corpo stando a riposo il più possibile. Passano 4 giorni ed è tutto tranquillo, io sempre a riposo tra sedia e divano. Arriviamo a giovedì, alla mattina esco per fare le analisi, accompagnata in macchina da mia madre. Arrivata a cena inizio a sentire dei dolori come il ciclo, non forti, ma fastidiosi, davanti e dietro la schiena. Tempo qualcheminuto di nuovo emorragia abbondante. Questa volta il ginecologo mi consiglia di andare in PS perché lui era fuori e non poteva vedermi subito.Trovano un distacco di oltre 3 cm: mi dicono che il bimbo sta bene, ma il distacco è significativo e non promette molto per il futuro. Mi ricoverano.Della terapia della giornata mi mancava solo l’ovulo di AMELGEN, lo faccio presente ma mi danno invece per bocca 2 pasticche di projefikk da 100(quindi la metà di quanto avrei dovuto assumere). Mi sono preoccupata che mi cambiassero la terapia nonostante il centro e il mio ginecologo mi avesserodetto che era fondamentale che proseguissi la terapia senza modificarla. Il giorno successivo il medico di turno mi ha detto che stavano valutando ditogliermi l’eparina per permettere al sangue di poter creare il tappo per iniziare la guarigione, ma hanno chiesto parere anche al centro e al mioginecologo che invece sono stati entrambi contrari alla sospensione per via della mia trombofilia aggravata dalla terapia estrogenica, quindi alla finehanno mantenuto la terapia inalterata. Ieri mattina, non avendo più avuto perdite, mi hanno dimessa, subito dopo aver fatto un’altra ecografia. Il medico sperava di vedere un segno di riorganizzazione, ma invece niente, situazione non peggiorata ma nemmeno migliorata.Nel frattempo tornata a casa scopro di avere un’infezione urinaria asintomatica da escherichia coli, così ho iniziato Augmentin per 5 giorni.Tornata a casa non so come comportarmi, nel senso che se fosse per il mio ginecologo potrei avere una vita riguardata ma normale, mentre io sentol’esigenza di dover stare distesa perché quando sto in piedi sento sempre quel senso di pesantezza al ventre e pavimento pelvico come se stesse perscendere qualcosa da un momento all’altro. So, come mi hanno detto in ospedale che le nuove linee guida non prevedono l’immobilizzazione, ma mihanno comunque indicato il riposo a casa. Io ogni tanto mi alzo, ma il tempo che passo distesa è praticamente quasi totale…secondo lei è pericolosononostante io prenda l’eparina? Questa cosa mi preoccupa perché non so se sbaglio.Oltretutto secondo lei l’eparina “rema contro” la riparazione?Altra domanda che le faccio è: se il mio ginecologo nei giorni scorsi mi disse che più di così non avrei potuto fare, il fatto che nonostante ilriposo relativo si fosse creato un significato distacco, non vuole dire che forse ora è meglio che mi riguardi ancora di più? Quindi restare più distesapossibile?Grazie per la sua risposta.

Sono veramente preoccupata perché non voglio mettere in pericolo il bimbo e

me, ma nessuno mi dice chiaramente cosa posso e non posso fare e per quanto

tempo.