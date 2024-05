Distacco dalla mamma per 15 giorni: un piccolissimo ne risente molto?

Una domanda di: Cinzia

La figlia di mia cugina ha un maschietto di due mesi e mezzo. Lei sta studiando per diventare dentista e per studi dovrà recarsi in un altro Stato e rimanere fuori casa per 15 giorni, per cui affiderà il bimbo alle cure della nonna e della sorella. Avrà ripercussioni il bimbo?



Cara signora,

evidentemente questo bambino non è allattato al seno, quindi l’allontanamento della mamma per un paio di settimane non gli imporrà un brusco cambiamento per quanto riguarda il momento della poppata. Immagino che conosca già bene la nonna e la zia, che sia già abituato alle loro cure, alla loro voce, ai loro visi, quindi ritengo che non risentirà particolarmente del distacco. Mi permetto di azzardare l’ipotesi che forse ne soffrirà di più la neo mamma. Del resto ci sono priorità da cui non si può prescindere, quindi a mio parere va bene che questa ragazza parta per ragioni di studio. Cordialmente.

