Distacco del piatto coriale: si possono fare doccia e shampoo?

Una domanda di: Silvana

Gentile Dottoressa, lunedì scorso alla 9+6 ho avuto un’emorragia riempiendo un assorbente di sangue. Sono reduce da due aborti e ho pensato al peggio. Invece al PS mi è stato diagnosticato un distacco del piatto coriale di 4.42×2.22 cm. Il mio amore era lì e gli batteva il cuoricino! Mi hanno dato tranex, fatto la puntura di immunoglobuline perché sono B Negativo e una puntura di prontogest + ovuli di progeffik 200 da mettere in vagina mattina e sera. Ho osservato riposo assoluto (divano, letto) alzandomi solo per cucinare e mangiare. Oggi (venerdì) primo giorno senza perdite e sono molto contenta. Volevo chiederle se secondo lei posso farmi la doccia e lavarmi i capelli. Significherebbe stare in piedi circa 15 minuti. Purtroppo il mio ginecologo è in ferie e rientra tra 10 giorni e non so a chi altro chiedere. La ringrazio molto e mi scusi se la domanda può sembrare stupida, ma sto attenta a tutto.



Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile Silvana, non solo può fare shampoo e doccia, ma l'igiene/benessere della persona è sempre consigliabile, da incoraggiare dunque. Tenga conto che non è mai stato dimostrato che il riposo assoluto migliori la prognosi della gravidanza, anzi aumenta il rischio di tromboflebiti e addirittura di parto….prematuro, al contrario di quanto potrebbe immaginare. Non faccia sforzi certo, ma brevi passeggiate sì e appunto sì anche a lavarsi ogni volta che lo desidera. Buona giornata e vedrà che tutto andrà bene: a terapia che le hanno dato è adeguata. Mi tenga aggiornata, se le fa piacere.