Distacco del sacco gestazionale in settima settimana: si risolverà?

Spesso il mancato accollamento del sacco gestazionale si risolve, tuttavia solo il passare del tempo potrà rivelare in che modo evolverà la situazione.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Una domanda di: Valentina In seguito ad ecografia ostetrica a 7 settimane + 2 giorni, mi è stata indicata una zona di mancato accollamento inferiore 16 * 5 mm. Premetto che non ho avuto alcun segnale né perdite fino ad oggi. Mi è stato prescritto solo del progesterone e suggerito di non fare sforzi particolari né avere rapporti. Sto dunque continuando a lavorare, riposando il più possibile al rientro. Sono tuttavia preoccupata che questa situazione possa non risolversi nel breve e mi chiedo quali potrebbero essere le conseguenze e se potrò tornare o meno a vivere con naturalezza la gravidanza. Grazie mille.

Gli Specialisti Rispondono

Posto che è il ginecologo curante a dover decidere l'intervallo di tempo tra un pap test e l'altro, in base al risultato ottenuto l'ultima volta che è stato effettuato, in generale non occorre farlo in gravidanza, se sono passati meno di tre anni dall'ultimo. »

Gli Specialisti Rispondono

Ci sono delle indicazioni da seguire quando si risulta positive allo streptococco in prossimità del parto, prima tra tutte recarsi con urgenza in Pronto soccorso fin dalla prima comparsa delle contrazioni. »

Gli Specialisti Rispondono

La tosse secca, anche se più disturbante, non deve preoccupare e non richiede inevitabilmente l'antibiotico, che invece va somministrato quando la tosse è “grassa”, con tanto catarro, e si protrae per oltre quattro settimane senza alcun accenno di miglioramento. »