Distacco del trofoblasto: si risolverà?

Una domanda di: Stefania

Sono appena entrata nel quinto mese, sono a 17+5. La scorsa settimana mi è stato trovato un distacco del trofoblasto di circa 60mm di lunghezza. Il mio ginecologo mi ha prescritto 15 giorni di progesterone in ovuli, uno ogni sera. Ad oggi non sto avendo perdite di nessun tipo. Può essere che non ce ne siano?

Cerco di fare una vita tranquilla,sono a casa in maternità, vado a fare ogni tanto una passeggiata e in casa più che fare leggere faccende (piatti da lavare,spazzare e fare il letto) non faccio altro. Mi hanno sconsigliato il riposo assoluto.

Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, che non ci siano perdite è un buon segno. Probabilmente il distacco si sta rimarginando. La certezza però l’avrà con i successivi controlli ecografici. La situazione potrebbe rientrare completamente alla normalità. Bene anche il suggerimento di fare una vita tranquilla senza riposo assoluto, inutile e anche controproducente.

Auguri.

