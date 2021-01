Distacco della camera gestazionale

Una domanda di: Kasia

Dottore le invio documentazioni e chiedo un suo parere e consigli sul da

farsi. Se può, mi può dare una spiegazione dell’accaduto? La camera può risalire?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, il quadro descritto dal collega presenta elementi di rischio che sintetizziamo nella minaccia di aborto. La presenza tuttavia di un embrione ben formato con l’attività cardiaca presente deve farci essere ottimisti circa la possibilità che la gravidanza prosegua.

Tuttavia la presenza di una piccola area di distacco necessita di riposo e rivalutazione per vedere qual è l’evoluzione della gravidanza. Solo l’osservazione può definire la risoluzione del problema. Non esiste una terapia che possa permettere la risalita della camera gestazionale che è legata solo alla evoluzione della gravidanza.

Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto