Distacco di placenta nel primo trimestre

Una domanda di: Valeria

Sono a 7+2 di gravidanza e ieri la ginecologa nella prima ecografia ha rilevato un distacco di placenta, per fortuna battito e feto tutto ok, mi ha detto di stare a riposo in più mi ha dato un farmaco che si chiama DAV.Lei pensa che con riposo e questo farmaco andrà tutto bene? Grazie.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, purtroppo se nel primo trimestre una gravidanza deve interrompersi, si interrompe qualunque cosa si faccia. Né il riposo né DAV hanno una comprovata efficacia per impedire che accada. Non resta che aspettare e vedere cosa succede. Le auguro che tutto vada per il meglio, mi tenga aggiornata, se lo desidera. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto