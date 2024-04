Distacco di placenta: può ripetersi in tutte le gravidanze?

Una domanda di: Michela

Avendo avuto un distacco di placenta con la prima gravidanza si possono avere altre gravidanze? Il distacco di placenta può portare disturbi in

futuro?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

la sua domanda potrebbe essere ambigua in quanto a volte si indica col termine distacco di placenta la minaccia di aborto in gravidanza iniziale, caratterizzata dalla comparsa di perdite ematiche o dolori pelvici e dal riscontro ecografico di un distacco chorion-deciduale o amnio-choriale più o meno esteso. Diverso il caso del distacco di placenta vero e proprio, che può presentarsi nel secondo o terzo trimestre e portare a cesareo urgente per cercare di salvare la vita almeno alla mamma e, si spera, anche al suo piccolo in grembo.

Sono due condizioni distinte anche se entrambe possono ripresentarsi nelle gravidanze successive.

In caso di distacco di placenta, solitamente viene inviata quest’ultima in anatomia patologica per cercare informazioni sulla ragione del distacco, di modo da prendere provvedimenti anche farmacologici nelle successive gravidanze.

Si dovrebbero inoltre effettuare gli esami del cosiddetto screening trombofilico per chiarire se ci siano delle alterazioni a carico della coagulazione che vadano corrette farmacologicamente. In sintesi direi che un pregresso distacco di placenta richiede che la gravidanza successiva sia monitorata con maggior frequenza e in ambulatorio ospedaliero (gravidanza a rischio), così da minimizzare i rischi che questa evenienza per fortuna rara si ripresenti.

Spero di averle risposto, rimango a disposizione, cordialmente.



