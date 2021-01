Distacco di placenta: quali posizioni a riposo?

Una domanda di: Marianna

Buongiorno! Ho 27 anni e sono alla 13+6 della mia prima gravidanza e dall’inizio ho avuto dei problemi. Alla sesta settimana ho avuto una minaccia con lieve perdita di sangue con conseguente terapia di progefik e riposo. In seguito sembrava rientrata ma dieci giorni fa ho avuto un’importante emorragia durante la notte. Vado in Pronto soccorso e mi dicono che non è grave e che c’è un distacco ma che si sta organizzando. Due giorni dopo di nuovo perdite rosso vivo con abbondante materiale, questa volta con crampi forti al basso ventre. Trovano un distaccamento amniocoriale di 4,3 cm e dopo avermi fatto delle flebo di tranex mi mandano a casa con raccomandazione di progefik 2 volte al giorno, tranex per bloccare l’emorragia e ferro perché nel frattempo l’emoglobina è scesa di due punti. La situazione ora dopo una settimana è che le perdite sono diminuite ma ancora presenti e di colore variabile, rosa marroncino ma non più rosso vivo. Spesso ho contrazioni a cui si lega un gonfiore percepibile al tatto del basso ventre, l’emoglobina è rimasta bassa e in più non so se è correlato ma il glucosio è molto basso, meno della metà del minimo. Volevo chiedere se devo prendere terapie aggiuntive e se ci sono posizioni migliori a letto per stare tranquilla. Grazie infinite.



Gentile signora, nella sua situazione non c’è che aspettare e vedere come evolve la situazione. Il fatto che le perdite da rosso vivo siano diventate marroncine o rosate fa pensare che il distacco si stia risolvendo e che alla prossima ecografia lo si troverà in diminuzione. Per quanto riguarda il resto bene progeffik e tranex. Il riposo non serve quindi nessun consiglio sulle posizioni. Per quanto riguarda la glicemia, va bene così, in gravidanza la glicemia a digiuno è più bassa che fuori gravidanza, quindi non c’è da preoccuparsi. Continui anche con ferro e folina e vedrà che anche l’emoglobina comincerà a salire. Con cordialità.

