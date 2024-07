Distacco e perdite di sangue che non si arrestano: è alto il rischio di aborto?

Una domanda di: Nina

Salve, sono una donna di 31 anni la mia prima gravidanza è partita in salita perché a 5 settimane + 1 giorno ho avuto una grande perdita rosa liquida e andando al pronto soccorso mi hanno trovato un distacco di 18 mm x 5, la corsa al pronto soccorso è stata ripetuta 3 giorni dopo per medesima perdita, dopo queste corse sono cominciate perdite ematiche meno acquose ma sempre rosse e a cadenza giornaliera con solita modalità, mattina presto niente, ora di pranzo piccoli dolori basso ventre e poi 4/5 ore di perdite visibili quando mi pulisco. Inoltre quando cominciano le perdite finisce il dolore(che strano), a 6+4 è stata fatta ecografia vedendo embrione e battito ed era tutto ok. Oggi sono a 7+2 e ho alle spalle perdite giornalieri prossima visita a 8+4 a fine luglio. La cura della ginecologa: 3 ovuli di progesterone, più 3 buscopan. C’è alta probabilità che questa gravidanza finisca in aborto? Se alla terza ecografia la ginecologa che non vedeva più distacchi ma ha detto che l’utero si doveva solo assestare perché continuano le perdite?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, quando si forma un distacco nel contesto della gravidanza le perdite cessano completamente quando il distacco è scomparso del tutto. Il fatto che durante l’ecografia oltre ad embrione e battito, l’area di distacco non fosse più visibile [ma mi pare strano], è una notizia positiva. Tuttavia il rischio che la gravidanza possa interrompersi, date le premesse, c’è ma solo le prossime ecografie potranno dirci come la situazione stia evolvendo. Il trattamento che sta facendo va bene. Incrociamo le dita. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

