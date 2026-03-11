Distacco e perdite di sangue: servono il riposo assoluto e il progesterone?

Una domanda di: Giulia Buon pomeriggio, sono a 18 settimane + 2 giorni e mi hanno diagnosticato un distacco amniocoriale di circa 6 cm×3c m in fase di organizzazione. Ho effettuato un ricovero di circa 15 giorni dove mi avevano prescritto ovuli di progeffik 200 per 2 volte al giorno e riposo assoluto. Una volta dimessa il mio ginecologo mi ha sostituito gli ovuli con una fiala di prontogest. Ad oggi ho effettuato una sola puntura, avendo iniziato ieri sera. Dopo un periodo dove non ho avuto alcuna perdita, da ieri ho perdite di colore marrone con grumi abbastanza abbondanti ogni qual volta vado in bagno, oltre a diversi crampi. So che finché sono marroni sono meno preoccupanti, ma è normale che le perdite siano ricominciate? Sono normali i crampi? Per potersi riassorbire il distacco, è necessario che l'ematoma fuoriesca? Può essere dovuto al fatto che sono passata alle fiali di prontogest? Grazie mille.



Cara Giulia,

il fatto che questa piccola zona di distacco si stia riorganizzando è un buon segno. È molto raro che questi distacchi possano complicare il decorso della gravidanza ma è comprensibile la preoccupazione di chi l'ha in cura e da qui la cautela di metterla a riposo e di prescriverle i supplementi di progesterone.

Le do la mia opinione ma deve considerare che non ho tutti gli elementi clinici di cui, invece, il suo curante dispone. Ritengo che il riposo non influisca in alcun modo sul riassorbimento di queste zone di distacco e quindi sono restio a presciverlo, a meno che la paziente non svolga lavori molto faticosi il mio consiglio è di mantenere normali abitudini di vita. Vi sono diverse opinioni sui supplementi di progesterone e io faccio parte dei medici che non li ritiene utili ma solo complementari. Le spiego il motivo di queste differenti opinioni. Il progesterone in gravidanza è molto elevato e manca evidenza che aumentare questi livelli possa migliorare la funzione placentare.

Può chiedere al suo medico se non preferisce usare solo ovuli perché le inizioni che sta usando sono piuttosto dolorose. L'alternativa è sospendere tutto, dosare progesterone e se risulta ottimale non assumere alcun ulteriore supplemento né per via vaginale né per via iniettiva. Io vedo questa situazione poco o ben poco preoccupante e mi auguro che la mia visione sia quella corretta e mi farebbe piacere se quello che ho detto si verificasse evolvendo in un felice proseguimento della gravidanza. Cari saluti.



