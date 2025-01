Distacco e scelta di stare a riposo assoluto nonostante le indicazioni del ginecologo

Una domanda di: Lorina

Sono a 17+ 2, a 7 settimane ho avuto un distacco della camera identificato come 20 x 8. Sono stata ricoverata in ospedale per 5 giorni dove ho fatto

punture di prontogest e poi ritornata a casa e riposo assoluto. Da premettere che già a inizio gravidanza mettevo progefikk 200 2 ovuli mattina e due sera e una fiala di playris la mattina sulla pancia. Ad oggi mi dicono il distacco è piccolino e posso iniziare a condurre una vita normale. Addirittura il mio dottore mi dice di godermi la gravidanza e rilassarmi con un bel week end, un giro per i negozi e così via. In realtà proprio non riesco, non faccio servizi ma c’è chi li fa per me, non cucino perché mia mamma me lo porta già cucinato, non esco né faccio lavatrici e sto dalla mattina alla sera sul divano. Fino ad ora il divano è stato anche il mio letto infatti ho dormito qui essendo la mia casa piano giorno e piano notte, ora le volevo chiedere secondo lei, se faccio le scale per andare a dormire in camera da letto la sera e scendo la mattina stando poi tutta le giornata sul divano, c è il rischio che ricompaia il distacco o se ne presenti uno nuovo ? È bene dormire ancora sul divano almeno fino a 24

settimane (ho letto che è il termine di formazione della placenta).



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

forse lei non ci segue perché sia io sia i colleghi numerose volte abbiamo spiegato che in caso di distacco il riposo assoluto non solo non serve a niente ma può anche

essere controproducente sia perché favorisce lo sviluppo di trombi nelle vene (con rischi annessi) sia perché influisce in modo pesantemente negativo sul tono dell’umore. Tenga presente che se una gravidanza è destinata a interrompersi, come accade se l’embrione ha un corredo cromosomico sbilanciato, niente può cambiare le cose. Mi chiedo come mai lei non dia per niente ascolto al suo ginecologo che le ha dato delle indicazioni assolutamente corrette e condivisibili, se non si fida di lui siamo di

fronte a un bel problema in quanto la gravidanza è molto lunga e capiterà ancora che lui le dia consigli di natura medica… Dormire sul divano non ha alcun senso (oltretutto rischia davvero di andare incontro a un mal di schiena che poi le imporrebbe l’uso di antidolorifici), non fare le scale è una precauzione inutile e meno che mai è utile starsene reclusa in casa. Si goda, come il collega (a cui va tutta la mia stima) le ha detto la gravidanza, giudico ottima l’idea di fare qualcosa per distrarsi, incluso un fine settimana con suo marito. Le ricordo che non è affatto malata, la gravidanza regala energie, voglia di fare, le sfrutti e non si ripieghi su sé stessa fissando l’attenzione su pensieri bui. Il mio consiglio è dunque quello di seguire i consigli del suo ginecologo che parla con cognizione di causa e, oltretutto, conosce la sua situazione perfettamente. Per quanto riguarda la placenta è pienamente sviluppata tra la 18^ e la 20^ settimana e continua a crescere fino più o meno al termine della gravidanza. Cari saluti.

