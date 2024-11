Distacco: il riposo e il progesterone lo risolveranno?

Una domanda di: Anna

Salve, sono alla 16 settimana della mia quarta gravidanza. A 14 settimane mi sono recata in PS per sanguinamento abbondante rosso vivo e mi hanno trovato

un distacco di circa 5cm. Terapia: riposo, 2 ovuli di progeffik 200 al giorno e 1 compressa di DAV. Una settimana dopo durante la visita di

controllo ginecologico il distacco è aumentato arrivando ad 8 cm. Sto continuando la terapia ma sembra che non porti da nessuna parte. In più

continuo ad avere perdite giornaliere di colore marrone a volte scuro a volte chiaro. Questa situazione si risolverà o devo aspettarmi il peggio?

In più il 19 dicembre avrei un volo Milano Foggia per il matrimonio di mio fratello e non vorrei perdermi l’evento per nulla al mondo.

Concludo che Nelle 3 gravidanze precedenti è filato tutto liscio come l’olio.

Grazie mille.



Cara signora,

di distacco in queste pagine ne abbiamo parlato decine e decine di volte, e per altrettante volte abbiamo affermato che spesso si risolve nel migliore

dei modi. Detto questo, non è possibile fare previsioni di sorta sul singolo caso, ma solo dirle che se il destino della gravidanza è quello di

interrompersi, per esempio perché il feto presenta anomalie cromosomiche incompatibili con la vita non c’è nulla che si possa fare per impedirlo. Né

il progesterone né il riposo possono cambiare il decorso di una gravidanza che la natura ha deciso di non far proseguire. Riguardo al riposo, va osservato con buon senso: stare a letto non serve (ma questo sia i sia i miei colleghi l’abbiamo ripetuto tantissime volte), anzi può aprire la strada al rischio di trombi per non dire di quello che può causare sul tono dell’umore. Oltretutto per una donna che ha tre bambini stiamo parlando dell’impossibile: come potrebbe stare a riposo? Per quanto riguarda il viaggio aereo si è già risposta da sola: se per nulla al mondo perderebbe l’evento mi sembra che non ci sia spazio per alternative. Non credo comunque che sia controindicato un volo oltretutto così breve. In ogni caso ne parli anche con il suo ginecologo curante che, a differenza di me, conosce bene la sua condizione e quindi potrà senz’altro consigliarla con maggiore cognizione di causa. Cordialmente.

