Distacco in 11^ settimana di gravidanza

Una domanda di: Annachiara Sono a 11 settimane più 4 giorni e ieri alla traslucenza il ginecologo mi ha trovato un distacco abbastanza grande. Non mi ha detto le misure ma mi ha detto di stare a riposo. Assumo Utrogestan due volte al giorno ed eparina per problema del fattore II. Spero mi possiate aiutare.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

purtroppo non so che aiuto si potrebbe darle, il distacco è un'eventualità frequente che nella maggior parte dei casi si risolve. Quello che si può fare in questi casi le è stato prescritto. Credo che il collega abbia precisato che riposo non vuol dire stare a letto tutto il giorno, ma non affrontare attività fisiche impegnative. Può però fare brevi passeggiate e sicuramente muoversi dentro casa, diversamente, stando sempre ferma a letto, aprirebbe la strada al rischio di trombi degli arti inferiori. Per quanto riguarda le cure, tenga presente che in 11^ settimana la placenta provvede da sé in maniera adeguata alla produzione di progesterone quindi l'integrazione credo sia più che altro uno scrupolo. Per quanto riguarda l'eparina, se il suo ginecologo l'ha suggerita significa che ve ne è indicazione. Quello che comunque più conta è che il feto sia vitale e cresca, come le è stato confermato dall'ecografia. Non mi riferisce la previsione del suo ginecologo circa il futuro della sua gravidanza, comunque sia se il bambino sta bene credo si possa ben sperare. Mi tenga aggiornato, cari saluti.





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