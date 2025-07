Distacco in 9^ settimana di gravidanza: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Rachele Oggi dopo un abbondante perdita di sangue mi sono recata al pronto soccorso e mi è stato diagnosticato quanto segue: "presenza di area di distacco in fare di organizzazione al polo inferiore di 49x11 mm". Il piccolo/a al momento tutto bene è cresciuto ed il battito è presente. Mi hanno detto di stare tranquilla con un po’ di riposo per 10 giorni e 1 ovulo al giorno di progesterone da 200 mg vaginale. Secondo voi è corretta come terapia? Non nego di essere molto preoccupata. Grazie in anticipo. Cordiali saluti.



Gentile signora,

nella maggior parte dei casi il distacco si risolve favorevolmente e la gravidanza evolve senza problemi. Il fatto che l'embrione con attività cardiaca sia ben visibile all'ecografia ci dà buone speranze così come è positivo il fatto di essere arrivati alla 9^ settimana. Tenga presente che in genere una gravidanza destinata a interrompersi per uno sbilanciamento

cromosomico dell'embrione (è questa la causa di aborto spontaneo più frequente all'inizio della gestazione, contro cui non si può fare nulla) esita in aborto già intorno alla sesta-settima settimana. Per quanto riguarda la terapia se il collega che la segue gliel'ha prescritta significa che è adeguata al suo caso. Per quanto riguarda il risposo tenga presente che non deve essere assoluto (non si deve stare a letto, per intenderci) occorre solo riguardarsi evitando eccessi, come delr esto le è stato detto. Cordialmente.







