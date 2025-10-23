Distacco: proseguirà la gravidanza?

Una domanda di: Elena Buongiorno, ho 27 anni e alla fine della settima settimana ho avuto un distacco con emorragia. Mi sono recata immediatamente in Pronto soccorso dove mi hanno ricoverato. La terapia è stata tranex, prontogest la mattina e ovuli alla sera, sospendendo la cardio aspirina che mi era stata prescritta dalle primissime settimane. Adesso dopo 4 giorni sono stata dimessa con la diagnosi di un piccolo distacco retrocoriale. Per il momento le perdite si sono fermate e ho solo qualche perdita bianca dovuta, penso, anche agli ovuli che mi hanno prescritto mattina e sera ... Volevo sapere essendo che ho avuto un'emorragia quanto può essere grave la mia situazione e se ci sono buone probabilità di portare avanti questa gravidanza. Grazie mille.



Gentile signora,

molto spesso i "distacchi" si risolvono favorevolmente e la gravidanza procede come sperato senza più intoppi. Gli aborti spontanei del primo trimestre nella stragrande maggioranza dei casi sono dovuti non già a un distacco (ma sarebbe più corretto parlare di mancato accollamento) ma al fatto che l'embrione è interessato da uno sbilanciamento cromosomico incompatibile con la sua sopravvivenza. Quindi se il suo bambino è, come ipotizziamo (data la sua giovane età) e ci auguriamo, perfettamente sano non

c'è ragione di temere che la gravidanza non prosegua. Il mio consiglio è di attendere con serenità il controllo ecografico che probabilmente porterà ottime notizie. Mi tenga aggiornato.



