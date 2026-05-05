Distacco: quante probabilità che la gravidanza proceda se si sono visti embrione e battito?

Una domanda di: Valentina Oggi ho fatto un'altra visita dopo che nella prima ecografia mi è stato trovato un vasto ematoma residuale basale e una camera gestazionale in sede ma ancora vuota, ad oggi il distacco misura 24*20 mm e ho potuto vedere embrione e battito, quante probabilità ho che tutto vada per il meglio? Sto facendo terapia di progesterone mattina e sera e riposo relativo.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Valentina,

le dico come interpreto quanto lei mi scrive nel più assoluto rispetto dell'opinione di chi l'ha in cura e ha tutte le info cliniche di cui sono privo perché, ad esempio, non so neppure la sua età. Il distacco non mi preoccupa. La presenza del battito riduce il rischio abortivo al 2% a 6 settimane, all' 1% dopo l'ottava settimana. Io non credo all'utilità del progesterone, non credo che il riposo aiuti a superare più felicemente il primo trimestre. Quindi il mio consiglio è di seguire le raccomandazioni del suo curante e di trovare un po' di ottimismo nelle mie parole. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto