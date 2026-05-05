Distacco: quante probabilità che la gravidanza proceda se si sono visti embrione e battito?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 05/05/2026 Aggiornato il 05/05/2026

Se l'ecografia ha già individuato embrione e battito ci sono ottime probabilità che la gravidanza prosegua felicemente, oltretutto senza che vi sia bisogno di riposo e di progesterone.

Una domanda di: Valentina
Oggi ho fatto un'altra visita dopo che nella prima ecografia mi è stato trovato un vasto ematoma residuale basale e una camera gestazionale in sede ma ancora vuota, ad oggi il distacco misura 24*20 mm e ho potuto vedere embrione e battito, quante probabilità ho che tutto vada per il meglio?
Sto facendo terapia di progesterone mattina e sera e riposo relativo.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Valentina,
le dico come interpreto quanto lei mi scrive nel più assoluto rispetto dell'opinione di chi l'ha in cura e ha tutte le info cliniche di cui sono privo perché, ad esempio, non so neppure la sua età. Il distacco non mi preoccupa. La presenza del battito riduce il rischio abortivo al 2% a 6 settimane, all' 1% dopo l'ottava settimana. Io non credo all'utilità del progesterone, non credo che il riposo aiuti a superare più felicemente il primo trimestre. Quindi il mio consiglio è di seguire le raccomandazioni del suo curante e di trovare un po' di ottimismo nelle mie parole. Cari saluti.

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