Distacco, riposo e progesterone
Nelle prime settimane di gravidanza, un sanguinamento in genere si risolve senza che vi sia bisogno di riposo o di particolari integrazioni.
Una domanda di: Fabrizia
È dalla sesta settimana che ho continui distacchi con perdite emorragiche, ora sono a 13+6 e questo distacco è di 5X1 (il 20 agosto era di 1cm). Oggi ho fatto un controllo presso le gravidanze a rischio dell'Ospedale della mia città, mi hanno veramente spaventata dicendomi che potrei perdere la bambina in qualsiasi momento (lo so è natura e ci può stare) ma sono stata invasa da un senso di angoscia. A qualsiasi domanda non c'è stata una risposta. Mi hanno detto di riposare, ma allo stesso tempo di muovermi anche se questo però comporterà nuove perdite (confusione più totale io è da due mesi che sono a riposo e non esco tranne che per le visite). Secondo lei va bene aggiungere al progesterone a fiale anche gli ovuli due volte al giorno più magnesio? Ho sospeso la cardioaspirina dovrei riprenderla? Mi scusi ma sono molto confusa, non dovevo andare ma seguire soltanto il mio ginecologo. Grazie.
Augusto Enrico Semprini
Cara Fabrizia,
la mia opinione è che le perdite ematiche nel primo trimestre raramente conducono a una perdita di gravidanza. E a seguito di questa mia considerazione non prescrivo riposo e se il progesterone è nella norma (diciamo superiore a 20 ng/ml) non prescrivo ulteriori supplementi a quanto prodotto dalla placenta. Va bene sospendere la cardioaspirina per almeno 3-4 settimane e sono convinto che al prossimo controllo ecografico questo ematoma sarà scomparso. Se ci farà sapere l'andamento della gravidanza possiamo darle ulteriori elementi di rassicurazione. Attendo aggiornamenti. Cari saluti.
