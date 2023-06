“Distacco” riscontrato a inizio gravidanza: saranno risolutivi i vari rimedi?

Una domanda di: Benedetta

Dopo aver letto scrupolosamente le sue risposte in merito all’argomento, non avendo trovato nessuna domanda che potesse soddisfare le mie richieste, ho preso coraggio e quindi mi trovo qui a scriverle. Ho 26 anni e sono alla mia prima gravidanza. Durante la prima visita ( a 6 settimane + 3 giorni) hanno trovato un distacco di 5 mm quindi attenzione agli sforzi e cura di progefik 200 una volta ogni sera. A distanza di due giorni, dato che il ginecologo non era riuscito a sentire il battito, durante un’altra visita niente battito ma il distacco mi hanno detto che da 5 mm era diventato 7mm. Cura invariata. Considerata la mancanza del battito, io e mio marito pieni di preoccupazioni, abbiamo deciso di confrontarci con un altro ginecologo per avere un secondo parere in merito all’assenza di battito e al distacco. A distanza di due giorni dalla visita precedente il ginecologo ci tranquillizza, facendoci vedere il battitto, e ci dice che il distacco era in fase di “riorganizzazione”. Visita successiva dopo circa tre settimane, distacco aumentato a 2,6 cm. Riposo, una siringa a sere alternate di lentogest e ovuli di progefik mattina e sera. Specifico che dall’inizio della gravidanza non ho avuto nessun tipo di perdita o “campanello d’allarme”, solo delle piccole fitte di tipo “premestruale” ma lievi dall’inizio della gravidanza fino a metà del secondo mese. Il 20 Giugno avrò la prossima visita di controllo, attualmente sono a riposo. il ginecologo mi ha suggerito di evitare qualsiasi tipo di sforzo o movimento brusco quindi nel dubbio sto evitando qualsiasi situazione pericolosa, alternando il letto al divano e ogni tanto una camminata dentro casa. Il mio dubbio è, secondo la sua esperienza, la cura è sufficiente per far rientrare il distacco? Ho letto che talvolta si somministra prontogest e non lentogest. Il fatto che non abbia avuto perdite può essere un segnale positivo? Secondo lei posso sperare che per il 20 giugno, seguendo la cura, il distacco si rimargini totalmente? La ringrazio.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Buongiorno signora, forza e coraggio per la sua prima avventurosa gravidanza! In effetti queste ecografie a volte ci commuovono perché mostrano i bimbetti che scalpitano nella pancia, in altre ci angosciano perché manca il battito, c’è un distacco…e addio serenità! Lei sta seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni dei medici e mi chiede se questo potrà garantirle il riassorbimento del distacco al prossimo controllo ecografico. Sinceramente non lo posso sapere: ma ci auguriamo di sì! In effetti lei ha avuto pochissimi sintomi (solo crampetti pelvici e nessuna perdita ematica vaginale) e questo di sicuro ci fa ben sperare. Mi pare che stia addirittura intrepretando le indicazioni del collega in senso restrittivo. Evitare gli sforzi fisici non significa che lei debba stare segregata in casa e passare dal letto al divano! Ora che le giornate sono lunghe e calde, si può pensare di uscire e fare una breve passeggiata (anche la sera: sentirà che profumi nell’aria!) Lei al momento sta facendo una dose importante di progestinici (sia per via vaginale sia intramuscolo) quindi ci aspettiamo non solo che il distacco si riesca a riassorbire, ma anche che i crampetti pelvici spariscano completamente. Potrebbe avere difficoltà eventualmente con la regolarità dell’intestino dato che il progesterone lo rallenta: è meglio saperlo per prendere le dovute precauzioni! Nel mentre, guardiamo al fatto che lei è già quasi arrivata alla fine del primo trimestre e che ha anche un’età giovane: ci sono ottime probabilità che la gravidanza vada a buon fine nonostante questo inizio burrascoso! Spero di averle dato fiducia, resto a disposizione se desidera, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

