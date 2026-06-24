Distacco, sanguinamento e utero unicorne: proseguirà la gravidanza?

L'utero unicorne non necessariamente impedisce di portare a termine la gravidanza, anche se, di fatto, può impedirne il proseguimento.
Una domanda di: Vania Sono incinta di 9 settimane + 7 giorni e reduce da un distacco in gravidanza iniziale poi riassorbito (con perdite di sangue). Due giorni fa sono corsa in pronto soccorso per altre perdite simil mestruali appena due giorni dopo controllo dal curante nella norma. Ho una malformazione uterina (utero unicorne) e all’eco in ps il battito cardiaco del feto era regolare, con misura pari a 25 mm. È stato rilevato un distacco retro amniotico di 19,9 mm. Sto assumendo un ovulo di progeffik al giorno tuttavia le perdite sono sempre fluttuanti. Cerco un consiglio ed una vostra opinione sulla mia situazione, sono molto preoccupata. Vengo da altri aborti spontanei di gravidanze interrotte molto precocemente.
Laura Trespidi
Carissima,
purtroppo le perdite di sangue nel primo trimestre di gravidanza sono frequenti ma, per fortuna, non automaticamente esitano in aborti spontanei. L’utilizzo di progesterone dà sicuramente un aiuto per far contrarre di meno l’utero e supportare il proseguimento della gravidanza. Non lo sospenda e sia fiduciosa.
Purtroppo l’utero unicorne è di per sé causa di aborto, ma lei sta facendo la terapia corretta quindi è senza dubbio possibile che stavolta la gravidanza vada a buon fine. Glielo auguro sinceramente. Mi tenga aggiornata. Con cordialità.
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Per sapere se la gravidanza sta procedendo bene non basta il dosaggio delle beta: vanno associate la visita ginecologica e soprattutto l'ecografia, grazie a cui si individua l'embrioncino con attività cardiaca. »
È frequente che un distacco si risolva favorevolmente e la gravidanza evolva senza problemi. A maggior ragione, ci sono buone speranze se embrione e attività cardiaca sono ben visibili all'ecografia. »
Oltre a somministrare un farmaco contro la malattia da reflusso (che deve necessariamente essere prescritto dal pediatra), per limitare il fenomeno è opportuno seguire alcuni accorgimenti, tra cui cercare di rallentare il tempo della poppata. »
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