Distacco, sanguinamento e utero unicorne: proseguirà la gravidanza?

Una domanda di: Vania Sono incinta di 9 settimane + 7 giorni e reduce da un distacco in gravidanza iniziale poi riassorbito (con perdite di sangue). Due giorni fa sono corsa in pronto soccorso per altre perdite simil mestruali appena due giorni dopo controllo dal curante nella norma. Ho una malformazione uterina (utero unicorne) e all’eco in ps il battito cardiaco del feto era regolare, con misura pari a 25 mm. È stato rilevato un distacco retro amniotico di 19,9 mm. Sto assumendo un ovulo di progeffik al giorno tuttavia le perdite sono sempre fluttuanti. Cerco un consiglio ed una vostra opinione sulla mia situazione, sono molto preoccupata. Vengo da altri aborti spontanei di gravidanze interrotte molto precocemente.



Laura Trespidi Laura Trespidi

Carissima,

purtroppo le perdite di sangue nel primo trimestre di gravidanza sono frequenti ma, per fortuna, non automaticamente esitano in aborti spontanei. L’utilizzo di progesterone dà sicuramente un aiuto per far contrarre di meno l’utero e supportare il proseguimento della gravidanza. Non lo sospenda e sia fiduciosa.

Purtroppo l’utero unicorne è di per sé causa di aborto, ma lei sta facendo la terapia corretta quindi è senza dubbio possibile che stavolta la gravidanza vada a buon fine. Glielo auguro sinceramente. Mi tenga aggiornata. Con cordialità.



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