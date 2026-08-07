Distacco: si deve stare a riposo assoluto?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 07/08/2026 Aggiornato il 07/08/2026

In caso di distacco si può fare una vita del tuto normale, non serve neppure impiegare il progesterone, la situazione è destinata a risolversi spontaneamente senza che vi sia bisogno di fare nulla.

Una domanda di: Giorgia
Ho 25 anni, sono incinta da 6 settimane la camera è di 12mm. Mi hanno detto che ho un distacco subcoriale di 26.7mm in fase di organizzazione, mi hanno prescritto riposo assoluto piu cura con ovuli per bocca.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Giorgia,
le dico quale sarebbe la mia opinione se l'avessi in cura io. Riscontro del distacco del tutto irrilevante, senza alcun significato patologico per la gravidanza.
Nessuna terapia e vita del tutto normale. Per dire, se fosse al mare potrebbe fare i tuffi dal pontile. Al prossimo controllo vedrà che questa minima falda è riassorbita
Però non è in cura con me e deve trovare un modus vivendi con i suoi curanti per strappare le stesse condizioni che le ho indicato. Gravidanza perfetta e tutto sta andando benissimo. Mi darà riscontro, se lo desidera, di quanto ho affermato. Con cordialità.

distacco placenta

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