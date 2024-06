Distacco: si deve stare a riposo assoluto?

Stare a letto non solo non serve a cambiare in meglio il destino di una gravidanza ma può addirittura rivelarsi dannoso in quanto favorisce la formazione di trombi e peggiora notevolmente il tono dell'umore.

Una domanda di: Francesca

La mia gravidanza è iniziata fin da subito con delle piccole perdite rosa e marroncine, ma il genecologo mi aveva tranquillizzato dicendomi che poteva

capitare e non c’era da preoccuparsi. Alla 8^ settimana di gravidanza ho avuto due minacce di aborto di pochi giorni distanti tra loro, dove si è notato un distacco di 30×10 mm. Come cura mi è stato dato del progesterone (un ovulo a sera) e del riposo che continuo tuttora.

Ho fatto altri controlli per le continue perdite marroni e crampi al ventre, ma il distacco è sempre di quelle dimensioni.

Ora sono alla 12^ settimana e sono piena di dubbi e angoscia. Continuerò ad avere perdite per tutta la durata della gravidanza? (Oltre a provocarmi molta ansia sono 3 mesi che ho sempre l’assorbente). Psso usare la borsa del acqua calda per i crampi al ventre?

La gravidanza con un distacco di queste dimensioni è possibile che arrivi a termine?

A che mese posso ritenermi fuori pericolo?

Devo mettermi a riposo assoluto?

Ci sono altri farmaci che posso prendere per migliorare la situazione, ha consigli da darmi?



