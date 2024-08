Distacco: si può fare un breve viaggio in aereo?

Una domanda di: Chiara

Gentile Dottoressa, sono all’ottava settimana di gravidanza. Fin dalla prima ecografia mi è stato diagnosticato un disimpianto al polo superiore prima di

circa 1,5 cm, adesso che sono a 7+5 si è ingrandito a 3 ma al contempo ristretto ed in via di riorganizzazione, così ha scritto la ginecologa. L’embrione

sta bene ed è vitale. Sto osservando riposo (non assoluto non sto immobile a letto) e progesterone, non ho mai avuto perdite, solo qualche dolore al

basso ventre. Posso affrontare un viaggio in aereo di circa 40 minuti per tornare dalla mia famiglia in queste condizioni? O è considerato uno sforzo eccessivo?

Grazie.





Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

dal momento che il viaggio aereo è finalizzato a tornare immagino dai suoi genitori mi sento non solo di approvarlo ma di consigliarlo caldamente: lei così non solo sarà in compagnia dei futuri nonni della sua creatura ma avrà anche l’opportunità di essere coccolata per via della gravidanza…senza doversi preoccupare di cucinare o fare i mestieri di casa: sono sicura che per incanto anche i dolori al basso ventre spariranno del tutto!

Lei chiede se il viaggio aereo sia considerato uno sforzo eccessivo, io direi che ogni donna è a sé, per questo è importante imparare ad ascoltare i segnali del proprio corpo e concedersi le varie attività tenendo poi monitorato il loro effetto sulla pancia (o basso ventre).

Se lei arriva a sera con la pancia tesa e rigida come una tavoletta, occorre rivedere al ribasso le attività giornaliere.

Se invece la pancia rimane bella morbida e non le duole nemmeno a fine giornata, siamo probabilmente sulla buona strada.

Forse le sembra che la stia facendo troppo semplice, ma è il bello della gravidanza: non è una malattia! E poi non siamo di solito abituate ad ascoltare il nostro corpo…ma per fortuna la gravidanza dura 9 mesi!

Un paio di accortezze per il suo viaggio aereo: evitare di trasportare bagagli pesanti. Inoltre le segnalo che può anche evitare di passare sotto al metal detector se dichiara di essere incinta (certo, ancora la pancia non si nota ma al massimo può tenere l’ultima ecografia nel bagaglio a mano o salvata nel telefonino).

Non mi resta che augurarle buon viaggio e buon riposo! Cordialmente.

