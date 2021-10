Distanza della placenta dall’OUI

Non desta alcuna preoccupazione una distanza tra placenta e orifizio uterino interno di quattro centimetri.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Una domanda di: Valentina Buongiorno. Sono alla 24ª settimana. Inizialmente mi è stata riscontrata una placenta a inserzione bassa. Dall’ultima eco invece la placenta risulta distante 4 cm dall’orifizio interno dell’utero. Va bene come distanza? O è considerata ancora bassa? Grazie.

Gli Specialisti Rispondono

Non ha alcun senso temere che un bambino abbia sviluppato un'infezione da streptococco, quando nulla autorizza anche solo vagamente a ipotizzarla. »

Gli Specialisti Rispondono

Durante l'età fertile, se le mestruazioni non compaiono e non è iniziata una gravidanza è opportuno un controllo ginecologico con ecografia ed eventualmente esame del sangue per i dosaggi ormonali. »

Gli Specialisti Rispondono

Per scoprire se la gravidanza è in evoluzione non serve continuare a dosare l'ormone beta-hCG, ma si deve attendere di visualizzare l'embrione con l'ecografia. »