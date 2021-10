Distanza tra placenta e OUI e indicazione al cesareo

Una domanda di: Elena

La placenta dista 2.3 cm dall’ orifizio uterino intero (OUI) e sono alla 31ª settimana, la mia ginecologa mi ha parlato di cesareo, leggendo non mi sembra così certa la situazione, nel corso di un mese la situazione potrebbe cambiare? Posso fare qualcosa per allontanare questa ipotesi?





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, effettivamente una distanza di 2.3 cm dall’orificio uterino interno non è una indicazione al taglio cesareo programmato. Difficile che la situazione cambi tra la 31ma settimane e il termine, ma può sempre cambiare ginecologa … Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto