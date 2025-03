Disturbi dell’umore e psicofarmaci che non danno risultato

Una domanda di: Irene

Le scrivo per avere un suo parere su un momento della mia vita che non so più come affrontare. Soffro da circa 20 anni di disturbo ossessivo, disturbo d'ansia generalizzato e depressione secondaria. Fino ad ora ha prevalso il doc nel corso degli anni e sono riuscita a gestirlo grazie al supporto farmacologico (tranne in gravidanza in cui è diventato ingravescente a causa della sospensione della terapia). Dopo la nascita di mio figlio mi sono separata da mio marito e, dopo un anno, del tutto inaspettatamente, mi sono

letteralmente innamorata. Da circa un anno e 4 mesi ho una relazione che mi ha reso felice, nonostante siano aumentate le ossessioni, e ho dovuto ricorrere ad una terapia più strong. Da dicembre a questa parte c'è stata una escalation: ho iniziato con l'aumento delle ossessioni (cosa che accade sempre a dicembre e in agosto), poi improvvisamente sono scomparse e non essendo abituata alla loro assenza ho iniziato a sviluppare crisi di ansia molto forti (la prima in presenza del mio attuale compagno). Ho iniziato ad

avere paura che si ripresentasse di in sua compagnia, e così effettivamente è stato. Cercando di trovare una ratio a questo malessere ho ripescato la mia ultima ossessione riguardante il timore che il mio compagno non accettasse mio figlio (qualche volta è capitato che durante una crisi di nervi di mio figlio abbia preferito andarsene e ci sono rimasta molto delusa). Abbiamo discusso nuovamente di questa mia fissazione ma ho continuato ad avere crisi di ansia. Il mio precedente psichiatra mi ha diagnosticato una depressione e

mi ha prescritto, oltre al Fevarin (250 mg due) anche il Cymbalta 60. Purtroppo, dopo settimane, non ho riscontrato alcun beneficio. Mi sono rivolta ad un altro psichiatra il quale mi ha tolto Cymbalta e mi ha inserito l'amitriptilina da 10, che dovrebbe fare effetto dopo pochi giorni. Continuo a non avere benefici, ho ansia, colite spastica, gastrite e umore depresso. Ho perso piacere e interesse anche per la mia relazione e per mio figlio (che non riesco più a gestire e ho abbondantemente affidato ai miei genitori). Vorrei capire cosa pensa di questa situazione, se questa depressione sia endogena o reattiva e se pensa che uscirò fuori da questo tunnel, magari aumentando la terapia su prescrizione del mio psichiatra. La ringrazio anticipatamente.

