Disturbi gastrointestinali a inizio gravidanza

Una domanda di: Arianna

Ieri sera ho mangiato qualcosa che mi ha fatto male (un tiramisù senza uova)

e di conseguenza ho avuto crampi alla pancia e dissenteria. Questo fenomeno

può far male all’embrione e causare un aborto? Sono a 6 settimane + 4 giorni.



Claudio Ivan Brambilla

Solo un’intossicazione grave (da salmonella, per esempio) potrebbe interferire sul buon andamento della gravidanza. Non mi pare sia questo il caso, visto oltretutto che mi sembra di aver capito che i sintomi gastrointestinali siano già scomparsi. Mi sento quindi di tranquillizzarla sempre però con riserva, perché le sto rispondendo via Internet senza poterla visitare. Per maggiore tranquillità le consiglio quindi di contattare il suo ginecologo e di spiegargli l’accaduto: è possibile che lui ritenga opportuno sottoporla a un controllo “dal vivo”. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

