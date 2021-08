Disturbi intestinali a inizio gravidanza

Una domanda di: Sara

Salve, sono all’ottava settimana e prendo il Prontogest. Ieri coliche e oggi male di pancia con scariche e per concludere delle macchie rosa marroncino: mi devo preoccupare? Perché capitano?



Buongiorno signora, il primo trimestre di gravidanza può essere caratterizzato da disturbi del apparato gastroenterico con nausea vomito.

Anche le contrazioni uterine possono essere presenti per lo stimolo ormonale e l’aumento di volume dell’utero. Tuttavia se dovessero persistere i disturbi che mi ha riferito è opportuno effettuare un controllo ecografico. Con cordialità.



