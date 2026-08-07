Disturbi vari dopo l’assunzione di ellaOne: è normale?

In effetti, l'assunzione di ellaOne può avere alcuni effetti indesiderati, tra cui il mal di testa, dovuti alla sua interferenza sull'attività delle ovaie.
Una domanda di: Flavia Il giorno 23 luglio ho avuto un rapporto non protetto. Il 24 dopo all’incirca 10–11 ore dal rapporto ho assunto ellaOne. Il mio ultimo flusso mestruale era stato dal 16-20, di solito da una mestruazione all'altra passano dai 30-35 giorni. Appena assunto ho avuto nausee e mal di testa ad oggi 11 giorni dopo avverto dolori alle ovaie: è normale?
Bruno Mozzanega
Cara Flavia,
facendo alcuni calcoli e considerando la durata del ciclo che va da 30 a 35 giorni, quel rapporto in ottavo giorno era ben lontano dall’ovulazione. Dunque, un giorno molto verosimilmente non fertile, l’ottavo, nel quale assumere ellaOne non ha avuto senso in quanto non c’era possibilità dí concepire. Riconoscere i giorni fertili sarebbe molto utile. I giorni in cui l’ha assunto, nei suoi cicli lunghi, sono quelli nei quali viene selezionato il follicolo dominante che poi libererà l’uovo. Il farmaco può aver compromesso questo processo e può essere ripartito il processo di selezione con sintomi di possibile congestione a livello della zona ovarica.
Mi limito a precisarle che ellaOne non è (com’è falsamente divulgato) un antiovulatorio. Impedirebbe invece l’annidamento di un figlio concepito, ed è molto potente: con due compresse si ottiene l’aborto fino a nove settimane.. ma aifa la lascia liberamente disponibile in farmacia.
Quanto al mal di testa, può essere collegato alle modificazioni ormonali cui ho fatto riferimento prima. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Non è possibile stabilire se la pillola dei giorni dopo è stata assunta "in tempo", quando non si sa neppure in che momento del ciclo è stata utilizzata. Comunque, il suo effetto antinidatorio si esplica sia nel periodo fertile sia nel caso in cui il concepimento si verifichi. »
La pillola del giorno dopo (principio attivo levonorgestrel) è meno efficace nelle donne che hanno un peso superiore agli 80 chili. Comunque sia, i contraccettivi di emergenza non hanno in nessun caso un'efficacia del 100 per 100. »
Capita se all'improvviso viene esposto al sole per via di un errore di interpretazione del cervello, che giudica l'esposizione a una fonte luminosa abbagliante un elemento di disturbo che spetta al naso allontanare. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer