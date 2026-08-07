Disturbi vari dopo l’assunzione di ellaOne: è normale?

Dottor Bruno Mozzanega A cura di Bruno Mozzanega - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 07/08/2026 Aggiornato il 07/08/2026

In effetti, l'assunzione di ellaOne può avere alcuni effetti indesiderati, tra cui il mal di testa, dovuti alla sua interferenza sull'attività delle ovaie.

Una domanda di: Flavia
Il giorno 23 luglio ho avuto un rapporto non protetto. Il 24 dopo all’incirca 10–11 ore dal rapporto ho assunto ellaOne. Il mio ultimo flusso mestruale era stato dal 16-20, di solito da una mestruazione all'altra passano dai 30-35 giorni. Appena assunto ho avuto nausee e mal di testa ad oggi 11 giorni dopo avverto dolori alle ovaie: è normale?

Bruno Mozzanega
Bruno Mozzanega

Cara Flavia,
facendo alcuni calcoli e considerando la durata del ciclo che va da 30 a 35 giorni, quel rapporto in ottavo giorno era ben lontano dall’ovulazione. Dunque, un giorno molto verosimilmente non fertile, l’ottavo, nel quale assumere ellaOne non ha avuto senso in quanto non c’era possibilità dí concepire. Riconoscere i giorni fertili sarebbe molto utile. I giorni in cui l’ha assunto, nei suoi cicli lunghi, sono quelli nei quali viene selezionato il follicolo dominante che poi libererà l’uovo. Il farmaco può aver compromesso questo processo e può essere ripartito il processo di selezione con sintomi di possibile congestione a livello della zona ovarica.
Mi limito a precisarle che ellaOne non è (com’è falsamente divulgato) un antiovulatorio. Impedirebbe invece l’annidamento di un figlio concepito, ed è molto potente: con due compresse si ottiene l’aborto fino a nove settimane.. ma aifa la lascia liberamente disponibile in farmacia.
Quanto al mal di testa, può essere collegato alle modificazioni ormonali cui ho fatto riferimento prima. Cordialmente.


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