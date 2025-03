Disturbo del comportamento alimentare risolto: può comunque avere ripercussioni sulla gravidanza?

Una domanda di: Arianna Ho 42 anni e questa è la mia prima gravidanza. Ho appena scoperto di essere incinta e sono molto felice, ma anche un po’ preoccupata. Per molti anni ho sofferto di bulimia, ma fortunatamente ora ho smesso. Non sono sottopeso, peso 53 kg e sono alta 1,67 m. Vorrei sapere se il mio passato disturbo alimentare potrebbe aver avuto conseguenze sulla salute del mio bambino o sulla mia gravidanza. Ci sono rischi per lui o per me, anche se ora mi sto alimentando correttamente? Possiamo morire durante la gravidanza o durante il parto? La ringrazio in anticipo per il suo tempo e aspetto un suo consiglio. Cordiali saluti.



Cara signora,

se ha superato il disturbo del comportamento alimentare che l'aveva colpita e ora si nutre correttamente non deve temere nulla per la gravidanza, almeno non in relazione al problema che aveva prima e che ora non c'è più. Le consiglio quindi di scacciare i pensieri moltesti e le preoccupazioni che non hanno ragione di esistere per godersi con gioia e positività questo bellissimo periodo della sua vita. Cerchi di distrarsi, di fare cose che le piacciono, di coccolarsi e vedrà che a poco a poco acquisterà sempre più fiducia e serenità. Le faccio i miei migliori auguri per tutto.





